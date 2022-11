Marion Cotillard : L'ex de Guillaume Canet défile sous ses yeux, renversante avec un sacré décolleté dorsal

Créé en 2001 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival International du Film Marrakech a ouvert ses portes pour la 19e fois le vendredi 11 novembre 2022. Sa deuxième soirée, exceptionnelle, était consacrée au réalisateur américain James Gray - The Immigrant, The Lost City of Z, Ad Astra. En cette occasion, le cinéaste de 53 ans a eu droit à une jolie étoile d'or, remise des mains de Marion Cotillard herself (elle a joué dans The Immigrant, un choix pas anodin donc...). Seront ensuite mis à l'honneur, ces prochains jours, Tilda Swinton, Farida Benlyazid et Ranveer Singh.

Marion Cotillard est la meilleure des meilleures

Depuis dix-neuf ans, le Festival International du Film de Marrakech promeut et développe l'art et l'industrie cinématographique au Maroc. Parmi les invités, qui ont foulé le tapis rouge afin d'assister à la soirée hommage à James Gray, beaucoup ont reconnu la divine Diane Kruger, foulant la carpette dans une robe scintillante au décolleté dorsal interminable. L'actrice allemande s'est ensuite installée dans son siège, au Palais des Congrès, afin d'assister au discours du réalisateur, puis de regarder en avant-première son nouveau film Armageddon Time. "C'est émouvant de recevoir l'Etoile d'or de Marion Cotillard, qui est la meilleure des meilleures", a affirmé le cinéaste.

Un drôle de triangle amoureux

Pour Diane Kruger, bien sûr, cette affirmation est un peu difficile à entendre. Si elle est actuellement heureuse avec Norman Reedus - The Walking Dead -, la comédienne a longtemps été en couple avec Guillaume Canet... l'époux actuel, donc, de Marion Cotillard. Or, la temporalité de cette relation reste, encore en 2022, très mystérieuse. A l'époque où ils assuraient la promotion du film Jeux d'enfants, Marion Cotillard et Guillaume Canet avaient refusé de s'embrasser sur le plateau de l'émission Tout le monde en parle, pour ne pas froisser leurs moitiés respectives. "Je suis acteur et je le fais dans un film, assurait Guillaume Canet. La deuxième raison c'est que j'ai ma charmante chérie et amoureuse qui n'aimerait pas ça et je le comprendrais."

A nouveau questionné à propos de son idylle avec Marion Cotillard, et du temps qui s'était écoulé après son passage dans Tout le monde en parle pour qu'il parvienne à séduire Marion Cotillard, Guillaume Canet avait simplement répondu "Vous voulez dire avant !". C'est Diane Kruger qui a dû apprécier...