Virginie Efira en couple : rare apparition avec son amoureux Niels Schneider à Marrakech

Virginie Efira était l'une des précieuses invitées de la cérémonie d'ouverture de la 19e édition du Festival International du Film de Marrakech. L'infatigable actrice de 45 ans a brillé sur le tapis rouge marocain ce 11 novembre 2022 dans un élégant costume en velours noir, le col noué par un ruban et les cheveux détachés. Si elle a eu le plaisir de croiser beaucoup de personnalités avec lesquelles elle a collaboré comme Tahar Rahim, son partenaire dans Don Juan, ou encore la réalisatrice Rebecca Zlotowski qui l'a dirigée dans Les Enfants des autres, c'est au bras de son amoureux qu'elle a posé devant les photographes.

Le couple, habituellement très discret, a surpris en apparaissant côte à côté au Festival de Marrakech, plus élégant que jamais. Ils font sensation sur le red carpet, comme ils avaient déjà pu le faire en 2019 à Cannes pour la projection de Sybil dans lequel ils partagent la vedette. Son compagnon de 35 ans avait même volé à son secours pour lacer ses souliers qui n'arrêtaient pas de se défaire.

Dans Libération en décembre 2021, la star s'était livrée sur son couple, évoquant leur coup de foudre : "C'est très bizarre de tomber amoureux quand on joue la perversion et l'inceste", avait-elle ainsi commenté en parlant de son rôle dans Un amour impossible, de Catherine Corsini. La maman d'Ali (8 ans, née de sa précédente relation avec Mabrouk El Mechri) et son compagnon ne se sont depuis plus jamais quittés.

14 films et une seule étoile d'or

Le 19e Festival international de Marrakech, dont le jury est présidé par le réalisateur Paolo Sorrentino, a rendu un vibrant hommage rendu à l'acteur indien Ranveer Singh, et le fera aussi pour l'Américain James Gray et l'actrice écossaise aux multiples facettes Tilda Swinton, qui avaient dirigé le jury du festival respectivement en 2018 et 2019. Pour son grand retour après la "pause" covid-19, le festival se distingue par un large éventail d'invités dans le cadre de ses fameuses "conversations" avec notamment le maître iranien du suspense Asghar Farhadi, deux fois oscarisé (Une Séparation en 2011 et Le Client en 2016) ou encore Jim Jarmusch, l'enfant chéri du cinéma indépendant américain.

Les festivaliers investiront des lieux emblématiques de la Ville rouge pendant huit jours (11 au 19 novembre) comme la place Jamaa El Fna où seront projetés en plein air des films honorant la science-fiction avec les récents Dune (2021) de Denis Villeneuve ou Ad Astra (2019) de James Gray. En marge des festivités, le FIFM organise, et ce, depuis 2018, les "Ateliers de l'Atlas", un programme de soutien aux jeunes cinéastes d'Afrique et du Moyen-Orient porteurs de projets en développement et de films en postproduction.