Cannes 2022 : Niels Schneider, le chéri de Virginie Efira, stylé pour soutenir la maîtresse de cérémonie

Maîtresse de cérémonie du 75e Festival de Cannes, la comédienne belge Virginie Efira assure la clôture de cette édition ce 28 mai 2022 après avoir assuré son ouverture avec brio et panache. A 45 ans, l'actrice acclamée peut se targuer d'un magnifique parcours cinématographique, alliant talent, modestie et glamour. Elle a également présenté au cours de cette quinzaine le long métrage Don Juan dans la sélection Cannes Première avec son partenaire Tahar Rahim. Durant cette manifestation, elle n'a pas monté les marches avec son compagnon, le comédien Niels Schneider. Ce dernier a gravi les dernières marches en solo mais avec une immense classe, avec un noeud papillon original tout en finesse.

Discrets cette année, les amoureux Virginie Efira et Niels Schneider l'étaient moins en 2019, quand ils étaient sur le fameux escalier cannois pour la projection de Sybil dans lequel ils partagent la vedette. L'acteur de 34 ans avait même "sauvé" sa belle en lui laçant ses souliers qui ne cessaient de se défaire. L'an dernier, l'irrésistible héroïne de la rom com Vingt ans d'écart était seule pour défendre Benedetta du sulfureux Paul Verhoeven. Pour les revoir côte à côte, il faut revoir les images des César.

C'est dans les colonnes de Libération, en décembre 2021, que la star s'était livrée sur son couple avec Niels Schneider, évoquant leur coup de foudre : "C'est très bizarre de tomber amoureux quand on joue la perversion et l'inceste", a ainsi commenté la maîtresse de cérémonie de ce 75e Festival de Cannes en parlant de son rôle dans Un amour impossible, de Catherine Corsini. La maman d'Ali (8 ans, née de sa précédente relation avec Mabrouk El Mechri) et son compagnon ne se sont depuis plus jamais quittés.

Son collègue de cinéma et chéri avait lui accepté de se confier dans Je t'aime, etc., animé par Daphné Bürki sur France 2. Il avait révélé avoir peiné à montrer son intérêt à son crush : "Il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur. Et il y a un décalage avec ce qu'il se passe réellement. J'étais persuadé qu'on allait avoir une histoire et en même temps, dès que j'étais à côté d'elle, c'était la panique."