Virginie Efira : Son compagnon Niels Schneider "tel un sauveur", elle évoque leur belle histoire d'amour

Personne n'a oublié ce soir de mai 2019 lorsque Virginie Efira a connu un malencontreux accident de chaussures lors de la montée des marches de son film Sibyl. Tout simplement sublime dans une longue robe noire scintillante et fendue, au bras de son compagnon Niels Schneider qui joue avec elle dans le film tout comme Adèle Exarchopoulos et le défunt Gaspard Ulliel, l'actrice franco belge de 45 ans avait fait doublement sensation. Le lacet de sa chaussure se détachant, elle avait été contrainte de s'asseoir sur les marches du palais des Festivals, son amoureux volant à son secours en refaisant son lacet. Un vrai sauveteur...

Trois ans plus tard, et alors qu'elle endosse le rôle très important de maîtresse de cérémonie pour la 75e édition du Festival de Cannes, Virginie Efira revient sur cet accident de chaussure dans une longue interview accordée au Journal du dimanche, même si pour elle "ça n'a pas grand intérêt de le raconter".

Se "rétamer" ou s'asseoir sur les marches ?

"Je suis sur le tapis rouge, je porte des chaussures à lacets qui se défont. J'ai deux possibilités : me rétamer ou m'arrêter pour les relacer. Apparemment s'asseoir sur les marches cannoises est un petit évènement. Ca a créé une agitation parmi les photographes jusqu'à ce que Niels arrive tel un sauveur pour m'aider. Comme si la marche du monde dépendait de mes foutus lacets", relate Virginie Efira. Si plus d'une actrice en aurait vu à sa styliste, pas elle. "Je me souviens de la tête de ma styliste, qui pensait avoir commis une grave faute. Mais non, rien n'est grave !", concède la maîtresse de cérémonie de cette année au JDD.

Au cours de cette même interview, Virginie Efira ne cache pas tout son amour pour Niels Schneider, avec qui elle est en couple depuis 2018 et leur rencontre sur le film Un amour impossible. A la question de savoir si il est difficile de vivre avec un acteur, la maman de la petite Ali (9 ans) - qu'elle a eue avec le réalisateur Mabrouk El Mechri - répond : "Pas si c'est Niels Schneider en tout cas ! Je le conseille à tout le monde." Une réponse des plus touchante.

Son look pour l'ouverture déjà choisi

Planchant activement sur son discours pour la cérémonie d'ouverture de mardi, qui sera retransmise en direct sur France 2 à partir de 18h55 et qu'elle animera elle-même (un retour à son métier d'antan), Virginie Efira a d'ores et déjà réglé la question de la tenue. "Ben oui, je ne vais pas arriver toute nue ! ", répond-t-elle avec humour au journal qui lui demande si elle sait comment elle sera habillée. "Je serai en robe Saint Laurent. C'est structuré, pas de froufous. C'est très français, même si le créateur est belge. Anthony Vaccarrello et moi, nous étions d'ailleurs dans la même école à Bruxelles", révèle Virginie Efira.

Vivement mardi prochain pour découvrir ce look qui s'annonce déjà très glamour !