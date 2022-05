Virginie Efira renversante et décolletée auprès de Tahar Rahim, duo complice à Cannes

Le 17 mai, Virginie Efira apparaissait scintillante pour la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes 2022, dont elle est la maîtresse de cérémonie. Depuis, elle se faisait discrète. Ce dimanche 22, elle a fait son retour sur la Croisette. La star belge venait présenter son prochain film, Don Juan.

C'est lors d'un photocall ensoleillé que Virginie Efira a pris la pose. L'actrice âgée de 45 ans était absolument divine vêtue d'une robe noire à manches longues et ornées de dentelle blanche. Une tenue très décolletée sur la poitrine qui lui allait à merveille. La star s'est montrée complice avec son partenaire du film, l'acteur Tahar Rahim, habillé lui de manière très estivale avec un simple t-shirt et un gilet. Le duo était ravi de se retrouver afin de défendre Don Juan - dans les salles le 23 mai - du réalisateur Serge Bozon et présenté dans le cadre de Cannes Première.

Interrogé par le journal Le Parisien dans son édition du 22 mai, Tahar Rahim a évoqué ce nouveau projet qui parle évidemment d'amour, lui qui jure qu'il n'y a pas de jalousie dans le couple qu'il forme avec l'actrice Leïla Bekhti ; le couple était présent à la soirée Vuitton. "Filmer d'un bout à l'autre le chagrin d'amour d'un homme, on ne voit jamais cela au cinéma. C'est presque un personnage féminin. Ce film passe par une chute, puis une lumière, et enfin quelque chose d'inéluctable. Je vois ce Don Juan comme un loup solitaire, un loup abattu", confie le comédien. Il ajoute qu'il joue dans ce film, pour lequel il a été obligé de chanter, "un Don Juan si moderne, si singulier, et qui tord le cou aux stéréotypes."

Quant à Virginie Efira, qui reviendra pour la cérémonie de clôture de Cannes le 28 mai, elle est déjà de retour sur grand écran quelques mois seulement après la sortie d'En attendant Bojangles. Ces dernières années, l'ancienne animatrice de télévision multiplie les tournages et les rôles, allant de cérémonie en cérémonie, notamment à Cannes. L'an dernier, on avait pu la voir venant présenter Benedetta du réalisateur Paul Verhoeven.