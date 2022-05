Leïla Bekhti ultra lookée en soirée avec son mari Tahar Rahim et Léa Seydoux à Cannes

Stylée avec une bouche rouge carmin et un look grunge associant une robe à carreaux très courte et des bottines noires, Leïla Bekhti est apparue ultra lookée au dîner Vanity Fair x Louis Vuitton chez Fred l'Ecailler en marge du 75e Festival de Cannes. Une soirée mondaine à laquelle elle avait fait le déplacement avec son mari, Tahar Rahim. Sexy avec un costume noir satiné laissant voir un peu de son torse, l'acteur a pris la pose avec décontraction, mais en solo... Le discret couple continue de faire en sorte de ne pas poser ensemble aux évènements de ce genre. Il est à l'affiche dès le 23 mai d'un nouveau film où il campera le rôle de Don Juan, au côté de Virginie Efira. Très attendu, ce long-métrage est d'ailleurs présenté dans la sélection Cannes Première.

Également invitée au diner Vanity Fair, Léa Seydoux - au casting du film de Cronenberg Les Crimes du futur avec Kristen Stewart et Viggo Mortensen - a fait sensation dans un costume beige brillant. La star est ambassadrice Louis Vuitton depuis 2016. Non loin, on a aussi pu voir sa consoeur Marina Foïs sublime dans une robe liberty colorée jaune et bleue, affichant toujours sa coupe garçonne.

Côté couples, ce cocktail a rassemblé Florian Zeller et son épouse l'actrice Marine Delterme, resplendissante dans une longue robe cape blanche sertie de diamants, mais aussi Alicia Vikander et son mari Michael Fassbender. Pour rappel, les amoureux qui se sont rencontrés en 2014, sur le tournage du film Une vie entre deux océans (sorti en 2016) et ont accueilli leur premier enfant l'année dernière. Ils résident à Lisbonne, au Portugal.

Non loin d'eux, Noomi Rapace (membre du jury du festival) et son compagnon Victor Thell ont défilé sur le tapis rouge de l'événement mais aussi Casey Affleck et sa (très sexy) compagne Caylee Cowan, avec laquelle il a 23 ans d'écart. Le 25 novembre 2021, le frère de Ben Affleck avait officialisé sa nouvelle romance avec cette jeune actrice américaine car deux jours plus tôt, des photos volées publiées par Page Six les montraient en train d'échanger des câlins et des baisers langoureux à Los Angeles.

Enfin, Caroline Roux et Laurent Solly ont également posé sur le red carpet du dîner Vanity Fair x Louis Vuitton chez Fred l'Ecailler le 20 mai 2022. La présentatrice de l'émission C dans l'air était lumineuse dans une robe bleue étoilée. Notons aussi la présence de Pierre Deladonchamps, Edgar Ramirez, Agathe Rousselle, Céline Sallette ou encore Oulaya Amamra, Sayyid El Alami...