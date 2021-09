Alicia Vikander et Michael Fassbender parents : ils officialisent enfin l'arrivée de leur bébé

Alicia Vikander et Michael Fassbender forment un des couples les plus discrets d'Hollywood ! Les deux acteurs ont accueilli, dans le plus grand secret, leur premier enfant. Alicia a confirmé l'heureux événement et évoqué sa nouvelle vie de maman.

C'est avec People qu'Alicia Vikander s'est entretenue. En promotion pour le film Blue Bayou (en salles le mercredi 15 septembre 2021) dans lequel elle interprète la maman d'une petite fille, la comédienne de 32 ans a subtilement évoqué sa vraie vie de mère de famille. La star suédoise a accouché et donné naissance à son premier enfant au début de l'année 2021. Elle en tait le sexe et le prénom.

"J'ai une nouvelle compréhension de la vie en général. C'est plutôt beau, et ça apportera beaucoup à mon travail, à l'avenir", a quand même déclaré Alicia Vikander. Concernant les changements dans sa vie depuis la venue au monde de son bébé, elle ajoute de manière toujours aussi évasive : "J'aime les découvrir au fil du temps, plus que tout autre chose."

Cet enfant est donc le premier d'Alicia Vikander et Michael Fassbender. Les deux stars se sont rencontrées en 2014, sur le tournage du film Une vie entre deux océans (sorti en 2016) dont ils partageaient l'affiche. Ils ont officialisé leur relation aux Golden Globes, en 2016, en se présentant ensemble sur le tapis rouge de la cérémonie de récompenses. Alicia et Michael se sont mariés le 14 octobre 2017 à Ibiza. Ils résident à Lisbonne, au Portugal.

Le secret de la venue au monde du bébé d'Alicia Vikander et Michael Fassbender a été trahi par des photos de la petite famille à Paris, datant du début du mois d'août. Alicia y tourne sa nouvelle série, Irma Vep. Sur ces images, l'acteur portait un bébé de 5 ou 6 mois, vêtu d'un pull à capuche et d'un jogging. En confirmant l'heureuse nouvelle, Alicia Vikander met fin aux spéculations.