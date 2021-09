Diaporama Alicia Vikander et Michael Fassbender parents : ils officialisent enfin l'arrivée de leur bébé

Alicia Vikander et Michael Fassbender parents : ils officialisent enfin l'arrivée de leur bébé

Alicia Vikander (ici photographiée avec Michael Fassbender, le réalisateur Derek Cianfrance, la petite Florence Clery et le producteur David Heyman) a confirmé qu'elle était devenue maman.

Alicia Vikander embrasse son compagnon Michael Fassbender lors de la fête de leur pré-mariage avec la famille et les amis à Ibiza à Ibiza, espagne, le 13 octobre 2017.

Michael Fassbender et sa compagne Alicia Vikander lors du photocall du film "The Light between ocean" lors du 73ème festival du film de Venise (Mostra), le 1er septembre 2016.