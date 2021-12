Michael Fassbender papa : Alicia Vikander évoque leur vie de famille si secrète au Portugal

L'actrice Alicia Vikander est la star du nouveau numéro du magazine Madame Figaro, publié le 31 décembre 2021. En plus de prendre la pose, la star suédoise a accordé un entretien à l'occasion de la sortie de son nouveau film, The Green Knight, le 3 janvier prochain sur Amazon Prime Video. Interview au cours de laquelle elle a évoqué sa vie de famille avec son mari, l'acteur Michael Fassbender (44 ans) et leur fils, né dans le plus grand secret il y a bientôt un an.

De son propre aveu, Alicia Vikander a "repris le travail un peu vite" après son accouchement. La star oscarisée vient de terminer à Paris le tournage du film Irma Vep, réalisé par le Français Olivier Assayas. Désormais, elle s'attelle à son prochain projet : le tournage de The Killer (par David Fincher), pour lequel elle a rejoint mari et enfant en République dominicaine. "Je me consacre enfin pleinement à mon devoir de maman", confie-t-elle à nos confrères.

Quand ils ne tournent pas aux quatre coins du monde, les deux acteurs (en couple depuis 2014 et mariés depuis quatre ans) vivent à Lisbonne, préservés de l'attention médiatique. Grâce à cette vie à l'international, Alicia Vikander attend de voir si son fils va lui apprendre le portugais, elle qui joue déjà en suédois, en anglais et même en japonais. Pour le moment, l'actrice de 33 ans jongle surtout entre le suédois et l'anglais, sa "deuxième langue" : "Je suis à l'aise car je la parle à la maison avec mon mari", confie l'égérie Louis Vuitton.

Celle qui est d'ordinaire pudique sur sa vie privée prend comme un compliment le fait d'être une célébrité si discrète. "Garder mon jardin secret est important, parce que tant que je reste absente de cette sphère, cela rend les moments où je choisis de m'ouvrir à l'autre en toute sincérité encore plus précieux", explique-t-elle. Exceptionnellement d'humeur à la confidence, la star des films Ex machina, Danish Girl et Tomb Raider a ajouté que le fait de "devenir mère (l'a) amenée à voir la vie sous un autre jour".