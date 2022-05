Alicia Vikander et Michael Fassbender amoureux à Cannes : le couple archi stylé au festival !

A l'occasion du sixième jour de la 75e édition du Festival de Cannes qui s'achève le samedi 28 mai, Alicia Vikander et Michael Fassbender ont enflammé à leur tour le tapis rouge ce dimanche 22 mai 2022. Les deux acteurs ont assisté à l'avant-première du film Holy Spider du scénariste iranien Ali Abbasi qui figure dans la sélection officielle. Alicia Vikander, qui était à l'affiche du film The Green Knight en janvier dernier, est venue également défendre la série HBO Irma Vep d'Olivier Assayas présenteé hors-compétition à Cannes. Elle y interprète Mira, une actrice étrangère.

Côté tenues, les deux tourtereaux n'ont pas fait les choses à moitié. Cheveux coiffées et magnifiquement attachés avec des boules d'oreilles argentées, Alicia Vikander a opté pour une robe métallisée rosée signée Louis Vuitton. Elle en est d'ailleurs l'une des ambassadrices depuis plusieurs années. Michael Fassbender avec sa barbe de trois jours, a, comme la plupart des acteurs présents sur le festival, arboré un magnifique costume noir et blanc avec noeud papillon. Sans oublier sa sublime paire de chaussures noires.

Alicia Vikander et Michael Fassbender plus amoureux que jamais !

Un détail a sauté aux yeux, c'est la complicité entre l'actrice de 33 ans et l'acteur et réalisateur de 45 ans. En effet, les deux tourtereaux sont apparus plus amoureux que jamais, n'hésitant pas à se donner la main devant le cortège de photographes ! D'autres personnalités étaient également présentes sur le tapis rouge comme Nora Hamzawi légèrement dénudée, Vincent Lacoste, Hippolyte Girardot, la jurée Naomi Rapace, Vincent Macaigne et le photographe Raymond Depardon.

Pour la petite histoire, c'est sur le tournage du film Une vie entre deux océans de Derek Cianfrance en 2016 que Michael Fassbender et Alicia Vikander se sont rencontrés. Ils jouaient le rôle d'un couple. Le début d'un coup de foudre entre la belle suédoise et le beau germano-irlandais. Un amour qu'ils ont officialisé lors de leur mariage à Ibiza (Espagne) en octobre 2017. Depuis, le couple, qui file le parfait amour depuis maintenant six ans, a donné naissance à un petit garçon prénommé Mark en 2021. Ils mènent tous les trois, une vie de famille paisible à Lisbonne (Portugal), loin des projecteurs et de l'exposition médiatique !