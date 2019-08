Alicia Vikander : Le paradis portugais qu'elle partage avec Michael Fassbender

On en sait très peu sur le couple glamourissime que forment Alicia Vikander et Michael Fassbender. La comédienne suédoise a en revanche dévoilé quelques détails croustillants à propos du quotidien qu'elle vit avec sa moitié... au Portugal ! Entre deux rôles et trois avant-premières, les amoureux retournent dans leur nid douillet situé à Lisbonne. Un lieu "où les paparazzi n'existent pas" qui leur permet de "descendre au marché, d'aller à la plage ou de prendre le ferry pour manger des sardines de l'autre côté du Tage", comme l'explique l'actrice dans les colonnes du magazine Elle.

"Certes, j'adore mon métier d'actrice, j'adore être à Los Angeles ou à New York, où j'ai plein d'amis, mais une fois le tournage terminé, j'adore rentrer à la maison !" précise-t-elle. Alicia Vikander a croisé la route de Michael Fassbender en 2014, alors qu'elle rejoignait le casting du film Une vie entre deux océans... et que les sentiments finissaient par transcender l'écran. Ils ont affiché publiquement leur idylle durant la cérémonie des Golden Globes de 2016 et se sont mariés l'année suivante à Ibiza, en Espagne. Mais c'est dans la plus grande discrétion que les deux comédiens poursuivent leur route.

Alicia Vikander et Michael Fassbender, retour sur leur rencontre

Petite exception récente auprès de Vogue : Alicia Vikander a accepté d'en dire davantage à propos de cette relation qui intrigue tant les cinéphiles, et notamment de ses prémices. "Je me sens plus heureuse que je ne l'ai jamais été, détaillait-elle en 2018. Quand je mentionne ce bonheur, je parle de ma vie privée. Je pense que c'est l'un des meilleurs acteurs avec qui j'ai travaillé. Évidemment, quand on a bossé ensemble, il avait tourné dans plus de films que moi. Mais il avait vraiment envie de m'impliquer. Il me disait 'Je bloque, qu'est-ce que je devrais faire' et je répondais 'C'est vraiment à moi que tu demandes ?'" Le secret de leur bonheur, en revanche, l'interprète de Lara Croft préfère sans doute l'emporter dans la tombe...