Casey Affleck recasé à 43 ans : sa nouvelle compagne est une actrice canon... de 23 ans !

23 ans les séparent et ils s'en amusent ouvertement ! Le 25 novembre 2021, Casey Affleck s'est saisi de son compte Instagram pour officialiser sa nouvelle romance avec une jeune actrice américaine, une certaine Caylee Cowan. Deux jours plus tôt, des photos publiées par Page Six montrant le couple échangeant câlins et baisers à Los Angeles n'avaient laissé que peu de place au doute...

Sur le réseau social, l'acteur de 43 ans a publié plusieurs photos de lui et sa petite amie, prises lors de leur récente virée à la Croix Rouge. D'humeur généreuse pour Thanksgiving, le couple a donné son sang avant d'encourager ses abonnés Instagram à faire de même : "@cayleecowan s'est pointée. Elle est MON amour, et elle se présente TOUJOURS quand ça compte... Cependant, Caylee n'est généralement pas enthousiasmée par les aiguilles, le sang, etc. Une fois sur la table avec sa manche retroussée, on l'a entendue demander tranquillement à un membre du personnel : 'Y a-t-il une chance que je meure ?' La réponse était non, bien sûr. Faire un don est non seulement sans danger, mais aussi sans douleur et rapide", a notamment détaillé le petit frère de Ben Affleck.

Dimanche, toujours sur Instagram, les deux acteurs ont fait une nouvelle apparition le temps d'une story. Une courte vidéo sur laquelle ils apparaissent tête contre tête, s'amusant à "calculer (leur) différence d'âge" avec un filtre animé. Dans la foulée, le duo est arrivé à Budapest, peut-être pour un premier week-end en Europe en amoureux ?