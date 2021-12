Virginie Efira en couple avec Niels Schneider : un coup de foudre très spécial, l'actrice se souvient

Dans Un Amour Impossible, Virginie Efira et Niels Schneider incarnent deux amants, Rachel et Philippe. Rachel est une modeste employée de bureau, et Philippe un brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise. De leur liaison passionnelle naîtra une petite fille, Chantal (interprétée par Ambre Hasaj pour l'enfance, Estelle Lescure pour la période adolescente et Jhenny Beth pour l'âge adulte). Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale et de reconnaitre leur fille Chantal, jusqu'à son adolescence. Le personnage joué par Niels Schneider se rapproche alors de sa fille et abuse d'elle sexuellement. Chantal s'éloignera alors de sa mère, qu'elle tient pour responsable.

Après Un Amour Impossible, Virginie Efira et Niels Schneider se sont donnés la réplique une deuxième fois l'année suivante dans Sibyl. La sublime blonde était revenue sur leurs deux collaborations dans une interview accordée à Vogue Paris : "Quand on avait des scènes de sexe ensemble, on ne se connaissait pas, c'était très particulier. Sur Sybil [en 2019, NDLR] en revanche, nous étions ensemble (...). Le fait que ce soit avec Niels n'a pas été facile... Déjà, juste embrasser quelqu'un pour un film, c'est quelque chose de tellement intime. La simulation de coït, passe encore, mais embrasser... Pour cette scène avec Niels, il a quand même fallu que je picole légèrement avant !"

Les deux compagnons n'hésitent à se soutenir publiquement, en assistant à leurs avant-premières respectives. L'été dernier, Niels avait monté les marches du Festival de Cannes pour la projection de Benedetta. Virginie Efira lui a rendu la pareille en l'accompagnant au festival CannesSéries, où la série Totems était présentée.