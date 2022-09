Virginie Efira, sa célébrité et Ali, sa fille de 9 ans : "J'espère qu'on ne l'emmerde pas avec ça"

On peut officiellement dire que tout ce queVirginie Efira touche se transforme en or. Après une carrière d'animatrice sur le petit écran en Belgique puis en France, la plus française des Belges a percé au cinéma. Dans des comédies romantiques d'abord avant d'entamer un virage dramatique des plus réussis, qui lui vaut désormais de pouvoir tourner pour les plus grands à l'image de Paul Verhoeven, Albert Dupontel ou Rebecca Zlotowski. Cette dernière a fait appel à Virginie Efira pour interpréter dans Les enfants des autres le rôle de Rachel, une belle-mère très attachée à sa belle-fille de 4 ans. Une place que l'actrice de 45 ans a déjà connue dans le passé avant de devenir elle-même maman d'une fille.

De l'histoire entre le réalisateur Mabrouk El Mechri et Virginie Efira est née Ali. Sa fille âgée de 9 ans, la comédienne souhaite la protéger le plus possible. Vous ne verrez donc pas Ali main dans la main avec sa maman sur un tapis rouge. En revanche, si elles se font rares, les confidences ne sont pas inexistantes. La preuve avec son passage dans l'émission En aparté ce mardi 27 septembre sur Canal+.

Alors que Nathalie Lévy confiait que Roschdy Zem, son partenaire dans Les enfants des autres, avait été touché de voir Ali faire ses devoirs dans sa loge du tournage, Virginie Efira a accepté d'en dire plus. Notamment sur le rapport de sa fille avec la célébrité de sa maman. Et étonnamment, Ali a la tête bien vissée sur les épaules malgré son jeune âge : "Elle est dans une distance que je trouve assez juste. [...] Je lui demande parfois, mais j'espère que ça ne la soûle pas, qu'on ne l'emmerde pas avec ça. Je la trouve bien portante", a expliqué Virginie Efira.

Le côté prenant de son métier d'actrice, la compagne de Niels Schneider tente justement de le faire oublier par les pauses existantes dans son planning, qu'elle consacre à Ali : "Il y a des trous d'air dans une journée. Moi j'aime bien désacraliser le moment du tournage, tout ce qui peut rentrer en dehors pour replonger après, m'intéresse, et donc prioritairement elle." Des instants mère-fille importants qui font de Virginie Efira une femme à la hauteur.