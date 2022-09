Virginie Efira belle-mère à 22 ans : cette relation compliquée dont elle parle sans tabou

Elle est loin la Virginie Efira à qui le petit écran confiait ses émissions de télévision. À 45 ans, la compagne de Niels Schneider est officiellement passée sur grand écran en devenant l'une des plus grandes actrices de sa génération. Après des rôles décrochés dans des comédies romantiques, l'actrice a opéré un virage dans l'univers dramatique que tout le monde applaudit. Les réalisateurs s'arrachent Virginie Efira. Pour preuve, elle est à l'affiche de Revoir Paris, un drame sur les attentats de 13 novembre et sera la tête d'affiche de Les enfants des autres, en salles le 21 septembre.

Dans ce drame signé Rebecca Zlotowski, Virginie Efira campe Rachel, la belle-mère d'une petite fille de 4 ans. L'occasion pour Version Femina d'en apprendre un peu plus sur le rôle que la comédienne a elle-même endossé alors qu'elle n'était âgée que d'une vingtaine d'années : "J'ai reconnu en Rachel une force de vitalité doublée d'un grand déficit de confiance. J'ai été belle-mère à 22 ans et le rapport à l'enfant, je le connais."

Elle ne cache pas que ce statut n'est pas toujours simple à gérer : "On ne sait plus si l'on compte, si notre avis est valable, si l'on doit s'effacer. Bref, on cherche sa place. Car quelle est celle que vous accorde le père ? La mère ? L'enfant aussi qui, parfois, en a marre de vous voir dans son cercle, précise-t-elle. Que peut-on alors tisser avec lui ? Doit-on participer à son éducation ? C'est une relation autre, précieuse, mais dont on ne cerne pas bien les limites."

Cette situation, Virginie Efira l'a connue en entamant une relation au début des années 2000 avec l'acteur Patrick Ridremont, père de trois enfants. C'est près de 10 ans plus tard qu'elle devient maman pour la première fois. Sa fille Ali naît le 24 mai 2013. Le père n'est autre que le réalisateur Mabrouk El Mechri dont elle est séparée depuis plusieurs années.

Virginie Efira n'est pas un coeur à prendre pour autant. Depuis 2018, la piquante blonde est en couple avec Niels Schneider, qu'elle a rencontré sur le tournage du film Un amour impossible. Tout le contraire de leur propre histoire qui, quatre ans après ses débuts, se poursuit avec autant de fougue et de passion. En février dernier, Virginie se qualifiait même comme "la plus grande amoureuse du monde." Le couple a de nouveau travaillé ensemble pour un court-métrage réalisé par Niels Schneider et dans lequel il a confié un rôle à sa chérie. Un film qu'on a d'ores et déjà hâte de découvrir !