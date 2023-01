Gilles Lellouche et Alizée Guinochet, jeunes parents fous amoureux : le couple au top pour Astérix et Obélix

Gilles Lellouche a eu le privilège, mais également la mission délicate, de se glisser dans le costume de l'un des personnages les plus aimés de la culture française pop : Obélix. Il a assuré ce rôle au côté de son ami Guillaume Canet, alias Astérix, qui est également réalisateur du film, un nouvel opus des aventures des Gaulois baptisé Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu. Après un tournage intense, les deux complices se sont réunis pour l'avant-première à Paris ce 15 janvier 2023 au Grand Rex. Après l'incontournable photocall durant lequel Marion Cotillard, qui incarne pas moins que Cléopâtre dans le film, a brillé sans surprise, le cast était attendu pour la soirée au Club Haussmann.

Pour la fête suivant la projection du long métrage, Gilles Lellouche était accompagné de sa bien-aimée. Si dans le long métrage, son personnage Obélix en pince pour Falbala - incarnée dans le film par la chanteuse Angèle -, hors des caméras, le coeur de l'acteur est pris par Alizée Guinochet depuis 2015. L'ex de Mélanie Doutey et papa avec cette dernière d'Ava a accueilli le 13 novembre 2022 un bébé, prénommé Jules, avec sa compagne et créatrice de bijoux. Plus amoureux que jamais, le couple était radieux lors de cette soirée parisienne, entouré d'une foule de personnalités.

De nombreux couples s'affichent

En effet, qui dit casting fou, dit présentation de folie du film ! La distribution de cette production d'aventures fait en effet se côtoyer des célébrités de milieux très divers : la star du foot Zlatan Ibrahimovic côtoie ainsi le césarisé Vincent Cassel tout comme les pointures de la musique que sont Matthieu Chedid et Big Flo & Oli. Plusieurs héros du film ont aussi choisi d'assister à cette soirée avec leur moitié également à l'image de José Garcia et Camille, Vincent Desagnat et Mathilde. Invité, le cinéaste Cédric Jimenez (Novembre) était lui aussi bien accompagné, avec la créatrice de mode parisienne Capucine Martin. D'autres sont séparés mais étaient ravis de se retrouver comme Marina Foïs - qu'on avait adoré en Sucettalanis dans un autre Astérix, celui d'Alain Chabat, et son ancien compagnon, le réalisateur Eric Lartigau (La Famille Bélier).