Gilles Lellouche et Mélanie Doutey : Leur fille Ava est née juste avant une douloureuse épreuve familiale

C'est une toute nouvelle émission que France 2 a lancée samedi 3 septembre. Baptisée Les rencontres du Papotin, elle propose à un groupe de journalistes non professionnels porteurs de troubles du spectre autistique de rencontrer une personnalité, afin de lui soumettre toutes les questions de leur choix. "Ce programme est en fait l'adaptation télé du Papotin, un magazine créé en 1990 par Driss El Kesri, éducateur à l'hôpital de jour d'Antony (Hauts-de-Seine)", comme le rappelait il y a quelques jours Le Parisien.

Pour le lancement de cette émission d'une petite demi-heure, c'est Gilles Lellouche qui s'est prêté au jeu, affrontant toutes les questions. Assez discret sur sa vie privée, l'acteur et réalisateur qui a fêté ses 50 ans en juillet dernier a notamment évoqué sa fille Ava, 12 ans, qu'il a eue avec son ex-compagne Mélanie Doutey (ils sont restés ensemble de 2002 à 2013). L'adolescente est née en 2009, six mois seulement avant que Gilles Lellouche ne perde son papa. Une naissance et un décès dont Gilles Lellouche a accepté de parler à coeur ouvert dans Les rencontres du Papotin.

Ma peine a été un peu plus équilibrée

"J'aimais beaucoup beaucoup mon papa. Par contre, pas toujours, mais parfois, la vie est bien faite et j'ai eu la chance d'avoir ma fille juste avant la mort de mon papa, a confié celui à qui l'on doit notamment le film Le Grand Bain. "Elle est née six mois avant que mon papa ne parte au ciel, et que mon père ait pu voir ma fille a été une grande chance pour moi", a ajouté Gilles Lellouche.

En repensant à cette période où les sentiments de bonheur et de peine se sont mélangés, l'acteur s'est montré particulièrement bouleversant. "Peut-être que ma peine a été un peu plus équilibrée, en tout cas, peut-être que j'ai eu un peu moins de peine de perdre mon père parce que j'avais ma fille qui venait d'arriver, a-t-il partagé. En six mois, j'ai eu la naissance de mon bébé et la perte de mon papa. Voilà, c'est l'équilibre de la vie, même si j'aurais préféré que mon papa soit encore là, évidemment."

Restée proche de Mélanie Doutey malgré leur rupture, Gilles Lellouche partage aujourd'hui la vie d'Alizée Guinochet. Les épreuves s'enchaînent mais, fort heureusement, les bonheurs aussi.