Marina Foïs séparée d'Eric Lartigau : les ex se retrouvent à la télé, déclarations saisissantes !

On peut réussir une relation et la faire perdurer pour toujours comme on peut la réussir et être confronté à l'échec après des années de bonheur. Après vingt ans passés ensemble, Marina Foïs et Eric Lartigau en sont arrivés là. Parents de deux enfants, la comédienne de 52 ans et le cinéaste de 58 ans ont pris des chemins amoureux différents. Ce qui ne les empêche absolument pas de bien s'entendre malgré tout. Les liens vont même au-delà pour leur bien et celui de leurs deux garçons, Lazare, 18 ans et Georges, 14 ans. Les ex poursuivent leur route professionnelle ensemble. Marina Foïs est à l'affiche du film Cet été-là, réalisé par son ex, en salles ce mercredi 4 janvier. Raison pour laquelle ils étaient tous les deux présents dans l'émission Quotidien de ce 2 janvier.

Assis l'un à côté de l'autre, difficile de ne pas sentir la complicité et la tendresse qu'ils continuent à se porter. Et si certains en doutaient, les déclarations respectives qu'ils se sont faites parlaient d'elles-mêmes. Alors que Yann Barthès demandait à chacun de dresser un portrait de l'autre, les éloges ont plu. Marina Foïs a décrit le réalisateur de La famille Bélier comme l'une des "personnes les plus empathiques" qu'elle connaisse : "C'est bon de l'avoir dans son entourage pour sa curiosité, sa chaleur et son anglais qui n'est pas banal. Il est le père de 2 enfants que j'apprécie. La réalité ne l'intéresse pas beaucoup. S'il vous dit qu'on est mardi, c'est sûrement qu'on est vendredi mais ce n'est pas grave parce que c'est un artiste."

Eric Lartigau a certes fait plus court que son ex-compagne mais n'en était pas moins flatteur pour décrire la mère de ses fils : "Marina est piquante, aimante. Elle est libre et incisive et surtout, c'est une femme qui élève les gens." Une déclaration bouclée en quelques secondes par des applaudissements et un silence de Marina Foïs, visiblement bluffée par les propos tenus par son ex.

Il m'a sauvée

Marina Foïs et Eric Lartigau ont toujours eu beaucoup d'admiration l'un pour l'autre. Dans une interview en 2011, la star de Papa ou maman évoquait leur rencontre et tout ce que le réalisateur lui avait apporté : "Je l'ai rencontré au moment de la mort de mon frère, confiait-elle à Psychologies Magazine. Il n'a jamais eu peur de ma douleur, mais il m'a interdit de m'y enfermer. Très vite, il m'a forcée à regarder devant. C'était violent. Mais je pense qu'il m'a sauvée. Sans lui, sans cette envie qu'il porte en lui et qu'il m'a communiquée, je n'aurais pas fait la moitié de ce que j'ai fait."

S'ils sont officiellement séparés depuis mars 2021, Marina Foïs et Eric Lartigau font en réalité appartement séparé depuis plus longtemps. Un mode de vie surprenant qui allait parfaitement à la comédienne : "Il y a de longues périodes où on cède à la facilité de rester ensemble, mais quand on se voit trop ce n'est bon pour personne. Peut-être suis-je spontanément trop fusionnelle, j'ai donc besoin d'un cadre qui ne le soit pas. Que mon indépendance soit signifiée. Par exemple, il est question qu'on se pacse, pour les enfants. Eh bien on ne le fait pas. Tout ce qui pose les choses, tout ce qui est de l'ordre du statut m'angoisse." La question ne se pose désormais plus.