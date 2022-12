Gilles Lellouche à nouveau papa à 50 ans : prénom et sexe du bébé dévoilés !

Cette année, le père Noël est passé en avance chez eux : à 50 ans, l'acteur Gilles Lellouche est en effet devenu papa pour la deuxième fois il y a quelques semaines ! Déjà père d'une petite Ava, née d'une première union, le comédien a cette fois-ci accueilli un petit garçon avec sa compagne, la superbe Alizée Guinochet. Né le 13 novembre dernier à l'hôpital américain de Neuilly sur Seine, près de Paris, le nourrisson porterait, selon les informations du magazine Voici, le doux prénom de Jules. Et mettrait toute la famille au comble du bonheur !

Il faut dire qu'après sept ans de relation, le comédien, qui incarnera bientôt Obélix, et sa compagne forment désormais une véritable famille recomposée : en effet, si Gilles Lellouche était donc déjà papa d'une adolescente, Ava, (13 ans), née de son union passée avec l'actrice Mélanie Doutey, Alizée Guinochet, quant à elle, a également une fille, Dessa, née en 2011. Et dont le père est très connu, puisqu'il s'agit du magicien américain David Blaine !

Les deux jeunes filles doivent en tout cas être ravies de la naissance de ce nouveau petit frère. Difficile de faire plus beau cadeau de Noël en tout cas ! La naissance aurait, selon le magazine, été également saluée par la famille de l'acteur, dont son frère, Philippe, lui-même papa de 4 enfants, et par ses plus proches amis parmi lesquels comptent Jean Dujardin (dont l'un des fils s'appelle également Jules, d'ailleurs), Guillaume Canet ou Marion Cotillard.

Gilles Lellouche, très attendu en Obélix

Et ces deux derniers, il devrait les retrouver très vite pour la promotion de leur nouveau film en commun, Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, dans lequel le papa joue un Obélix plus vrai que nature. Un rôle qu'il avait été encouragé à accepter par sa fille, Ava, certaine que son père était fait pour le projet. "Elle m'a dit : 'Attends, je n'ai pas bien compris, tu ne vas pas faire Obélix ? Papa, je ne veux pas t'entendre parler de ça, tu vas faire Obélix !' Elle a 12 ans et c'est elle qui m'a donné envie", avait-il raconté il y a quelques mois sur le plateau de C à vous.

Et nul doute qu'Ava montrera le film à son petit frère dans quelques années... et que tous les deux vont être plus fiers que jamais de leur papa !