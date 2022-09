José Garcia à nouveau en couple : il officialise avec sa charmante amoureuse à Dinard

Le 29 septembre 2022 s'est ouvert le festival du film britannique de Dinard. Cette nouvelle édition est présidée par José Garcia, succédant à ce poste à Bérénice Bejo. Avec son jury, il aura la tâche délicate de départager six oeuvres venues d'outre-Manche pour le plus grand plaisir des festivaliers. Toujours aussi fringant à 56 ans, celui qui s'est fait remarquer comme trublion de Canal+ au côté d'Antoine de Caunes était plus que ravi d'assurer sa mission de président. Mais son généreux sourire était peut-être aussi causé par la présence d'une personne, sa compagne. Il a en effet officialisé son nouveau couple devant les photographes ce jeudi.

José Garcia est apparu radieux avec son amoureuse à Dinard, lors de la première journée du Festival du film britannique. Il a officiellement posé avec elle, main dans la main, affichant sa nouvelle relation. Auparavant, l'acteur français avait construit une relation de près de trois décennies avec la réalisatrice Isabelle Doval, un divorce que le comédien avait confirmée en juillet 2021. Si le couple n'est plus, il reste le souvenir d'une belle relation et surtout, deux grandes filles, Thelma et Laurène, qui espèrent réussir dans le monde de la chanson et de la comédie.

A Dinard, José Garcia était donc entouré de sa bien-aimée et des autres membres du jury : les comédiennes Oulaya Amamra et Alice Pol, leur collègue masculin George Blagden, la comédienne et chanteuse Sofia Essaïdi, l'acteur et réalisateur Adrian Lester, ainsi que le scénariste, réalisateur et producteur Hugo Gélin. Arrivé sous la pluie, la figure mythique de Nulle part ailleurs n'a pas perdu pour autant son sens de l'humour. C'est ainsi qu'il a déclaré à son arrivée devant les médias et les fans : "C'est bien connu la pluie ne mouille que les cons !" La star connaît bien la ville, pour y avoir tourné Quelqu'un de bien, de et avec Patrick Timsit.

La 33e édition du festival du film britannique de Dinard se tient jusqu'au 2 octobre 2022 et délivrera son fameux Hitchcock d'or. Un hommage sera aussi réalisé à la reine Elizabeth II, décédée à 96 ans le 8 septembre dernier.