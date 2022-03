José Garcia séparé d'Isabelle Doval : il regrette une relation "exceptionnelle"...

C'est la fin d'une ère. En juillet 2021, José Garcia et Isabelle Doval ont confirmé qu'ils se séparaient après 28 ans de mariage. Les amoureux s'étaient rencontrés lorsqu'ils étaient très jeunes et qu'ils participaient à un stage de sports de combat, de cascades et d'explosions. Leur mariage, hélas, a fini par être dynamité. Mais les anciens partenaires, parents de deux filles, avaient décidé de conserver une jolie relation tout en poursuivant l'aventure séparément. Interrogé dans le journal Libération, qui lui accorde un portait dans son édition du 9 mars 2022, le comédien de 55 ans estime toujours que leur union fut "exceptionnelle".

José Garcia et Isabelle Doval ont eu deux filles ensemble, qui ont aujourd'hui passé la vingtaine. Thelma et Laurène, qui espèrent réussir dans le monde de la chanson et de la comédie, décrivent d'ailleurs leur père comme quelqu'un manquant "de poigne". Et pourtant. C'est une facette différente de l'acteur que le public découvre en ce moment. Loin des blagounettes de l'émission Nulle Part Ailleurs, il est à la fois au cast de la sombre série Totem, diffusée sur Amazon Prime, dans laquelle il incarne un espion, et à l'affiche de la pièce Biographie : un jeu, mise en scène par Frédéric Bélier-Garcia d'après un texte de Max Frisch, au théâtre du Rond-Point.

Ils souhaitent protéger leur amitié de la même façon qu'ils ont protégé leur amour

L'amour est sans doute loin mais José Garcia n'a aucun regret. Ce qui lui manque dans la vie ? "Rien, explique-t-il simplement. Du moins, je pense avoir eu tout ce que je voulais. Après, on peut toujours imaginer peaufiner le style, afin de gagner en densité, en profondeur..." Le comédien et sa compagne, Isabelle Doval, avaient annoncé leur séparation dans un communiqué officiel partagé sur les réseaux sociaux. "Après 28 ans de vie commune, Isabelle Doval et José Garcia ont décidé de se séparer, pouvait-on lire. Ils souhaitent protéger leur amitié de la même façon qu'ils ont protégé leur amour..."

Retrouvez l'interview intégrale de José Garcia dans le journal Libération du 9 mars 2022.