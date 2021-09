José Garcia et Isabelle Doval divorcent : presque 30 ans d'amour et une séparation inattendue

Soudés à la vie comme à l'écran, le couple a plusieurs fois collaboré ensemble notamment dans Rire et châtiments (2002) puis dans Fonzy (2013). Interviewés par Gala dans le cadre de la promotion de ce film réalisé par celle qui était encore sa femme, José Garcia confiait être très amoureux de son épouse : "Il y a une chose qui nous lie fortement Isabelle et moi, c'est la notion de fidélité. Dans tout." De son côté, la réalisatrice révélait à l'époque qu'elle n'imaginait pas un instant se séparer de son âme soeur. "Le travail sur le lien, sur le fait de ne pas jeter les choses comme ça, sur un coup de tête. C'est essentiel pour nous. Cela résonne aussi sur l'amitié, sur les enfants, l'éducation... Le fait de ne rien lâcher. D'avoir des épreuves, mais de les surmonter. La loyauté, l'honnêteté nous habitent tous les deux." expliquait-elle.

Pourtant la rupture est bel et bien survenue dans ce couple qui paraissait pourtant si soudé. S'ils n'ont jamais révélé les raisons de leur séparation, l'acteur emblématique de La vérité si je mens confiait que la distance qui le séparait de sa femme pendant les tournages pouvait parfois être très difficile à gérer. "C'est très chaud. On part loin. On part pendant trois mois. On vit avec une autre famille, avec qui on partage le quotidien. Il y a des choses terribles qui arrivent sur les tournages. Il y a des couples qui se défont. Il y a des couples qui se remontent.... " révélait-il ainsi à France Bleu en 2016. La cause de leur séparation ?