José Garcia et Isabelle Doval : Confidences sur ce que seule sa femme sait faire pour lui

28 ans. Voilà la durée de la belle histoire d'amour entre Isabelle Doval et José Garcia . Ils se sont rencontrés en 1992, lors d'un stage de formation pour acteurs. Pas vraiment Roméo et Juliette, mais plutôt un "stage de sports de combat, de cascades, d'explosions", avait raconté le sosie d'Iron Man en novembre 2018, dans Clique (Canal). Isabelle Doval étant réalisatrice, on aurait pu assumer que leur première rencontre ait eu lieu sur un plateau. "C'était prise de judo, porté par l'assaillant évidemment que j'ai tout de suite canalisé, porté au sol. Et puis voilà !", avait raconté l'acteur, amusé.

Par le passé, on a déjà pu voir Isabelle Doval à la télévision, notamment dans la série culte Sous le soleil, mais aussi au cinéma, dans la Vérité si je mens 2, Rire et châtiment ou encore Un château en Espagne. On lui doit les films Fonzy (2013), Abdel et la Comtesse (2018) ou encore Quadras (2017), avec François-Xavier Demaison.

En 28 ans de relation, Isabelle Doval a eu l'occasion d'offrir de beaux rôles à son mari, notamment dans Fonzy, un film inspiré de l'histoire vraie d'un géniteur de 533 enfants après des dons de sperme. L'occasion pour José Garcia de préciser ce que seule sa femme sait faire pour lui mieux que personne d'autre. "Jamais je ne serais allé sur ce projet sans elle. (...) Isabelle est la seule qui peut avoir ce regard sur moi. Un regard qui se nourrit de l'intime. Et cette intimité, j'ai trop de pudeur pour pouvoir la donner. Il n'y a qu'elle qui peut la prendre", expliquait l'acteur que l'on retrouve dans Dix pour cent lors d'une interview à Gala, en 2013.

En presque trente ans de couple, Isabelle Doval et son mari José Garcia ont eu le temps d'accueillir deux filles : Laurene et Thelma, qui sont toutes deux actrices. "Je suis certaine que José et moi on se raccrochera toujours aux bonnes raisons qu'on a de rester ensemble, pour ne pas céder aux mauvaises langues qui feraient qu'on pourrait se séparer", expliquait la réalisatrice au cours de la même interview. Une longévité qui fait plaisir à voir.