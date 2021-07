José Garcia et Isabelle Doval se séparent : rupture après 28 ans de vie commune

Pudiques, Isabelle Doval et José Garcia n'ont pas divulgué les raisons de leur rupture. Leur relation, fatalement, souffrait des contraintes liées à leurs métiers. "Ce n'est pas facile, expliquait José Garcia sur les ondes de France Bleue durant l'année 2016. C'est très chaud. On part loin. On part pendant trois mois. On vit avec une autre famille, avec qui on partage le quotidien. Il y a des choses terribles qui arrivent sur les tournages. Il y a des couples qui se défont. Il y a des couples qui se remontent. C'est des moments de vie très intenses le cinéma." On ignore si leur duo s'est essoufflé à cause des tournages et de la distance, mais Isabelle Doval et José Garcia préfèrent aujourd'hui mettre un point final à ce chapitre de près de trois décennies...