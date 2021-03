José Garcia : Qui est Isabelle Doval, sa compagne actrice et réalisatrice ?

La saga La Vérité si je mens !, Jet Set, Fonzy, 30 Jours Max.. En 32 ans de carrière, José Garcia a fait rire des centaines de millions de spectateurs. Sa filmographie comporte plusieurs collaborations avec son épouse. L'acteur vit avec Isabelle Doval une histoire d'amour, sur et hors des plateaux de tournage !

José Garcia (de son vrai nom José Doval) et Isabelle Doval (née Pinelli) se sont rencontrés en 1992, lors d'un stage de formation pour acteurs. Le comédien l'a décrit comme un stage de "sport de combat, de cascade et d'explosion", dans l'émission Clique présentée par Mouloud Achour. Une explosion d'où naîtra une romance aujourd'hui vieille de 29 ans, et deux filles, Laurène et Thelma.

La déflagration de leur rencontre a également permis à plusieurs films de voir le jour. Isabelle Doval a dirigé son mari dans Rire et châtiments (2003) et Fonzy (2013). Dans ce dernier, José Garcia incarne Diego Costa, un donneur de sperme géniteur de 533 enfants. 142 d'entre eux souhaitent le connaître.

"En tant que femme et mère, j'en avais marre de ses rôles testostéronés. Je voulais montrer son coeur, cette bonté, cette délicatesse que je vois au quotidien et qui illumine mon existence, celle de nos deux filles, celle de ses parents", a expliqué Isabelle Doval à Paris Match lors de la sortie en salles de son long métrage, en 2013. Au même magazine, José Garcia racontait cette nouvelle expérience du tournage en couple : "Jamais je ne serais allé sur ce projet sans elle. (...) Isabelle est la seule qui peut avoir ce regard sur moi. Un regard qui se nourrit de l'intime. Et cette intimité, j'ai trop de pudeur pour pouvoir la donner. Il n'y a qu'elle qui peut la prendre."



Tel père, telles filles !

Leur passion du cinéma, José Garcia et Isabelle Doval l'ont transmise à leurs deux filles, devenues actrices à leur tour. Thelma a joué dans la série Quadras, et sa soeur s'est mise en scène dans le film L'Heure de la sortie, sorti en janvier 2019.

Quelle fut la réaction de leur papa José Garcia en découvrant leur vocation ? "Toujours un peu surpris d'abord, avait-il expliqué au magazine Jours de France. Agréablement, bien entendu. C'est ce qui fait la beauté de ce métier, qu'elles ont, je crois, bien compris. Cela fonctionne lorsque vous réussissez à étonner même vos proches !"