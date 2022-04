José Garcia et Isabelle Doval : photos de leur fille Thelma, une jolie brune assez rock'n'roll

Ce mardi 19 avril, les téléspectateurs pourront retrouver A fond sur W9, une comédie d'action réalisée et écrite par Nicolas Benamou avec un casting de feu : José Garcia, Caroline Vigneaux, Jerôme Commandeur et encore Florence Foresti. La soirée sera donc l'occasion de retrouver le comédien, fraîchement divorcé de sa compagne de près de 30 ans, Isabelle Doval.

Le couple avait annoncé sa séparation en 2021 en précisant que les deux parties souhaitaient protéger leur amitié. José et Isabelle ont donné naissance à deux filles, Thelma et Laurène, toutes deux devenues comédiennes. Thelma avait notamment impressionné pour sa prestation en 2019 dans L'heure de la sortie réalisé par Sébastien Marnier. La brune aux allures de rockeuse y avait donné la réplique à Laurent Lafitte et Emmanuelle Bercot. En février dernier on avait pu découvrir la jeune femme sur Instagram, sublime dans une attitude rebelle et provocante, s'affichant avec un crop top tête de mort et une cigarette à la bouche.