Laura Smet lumineuse à Dinard, clap de fin avec Bérénice Béjo

Rayonnante, Laura Smet a clôturé le 32ème festival du film britannique de Dinard, le 2 octobre 2021. Vêtue d'une combinaison crème pailletée associée à une longue veste en velours noir, la femme de Raphaël Lancrey-Javal était sublime pour cette première apparition sur tapis rouge depuis la naissance de son fils Léo, né en octobre 2020.

Accompagnée de Bérénice Bejo, d'Eye Haïdara et de Sophie Duez, la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye a brillé tant par son élégance que par son rôle de membre du jury au sein de cet événement. À ses côtés, l'acteur britannique Finnegan Oldfield, le metteur en scène Mohamed Hamidi et les producteurs Jean des Forêts et Paul Webster ont également posé sur le tapis rouge pour féliciter Cathy Brady qui a reçu l'Hitchcock de la Meilleure Interprétation avec Wildfire.

Au cours de ce festival, le Prix Spécial du Jury Barrière a été attribué à Sweetheart de Marley Morrison et le Hitchcock d'Or Ciné + à Ben Sharrock pour Limbo. Concernant les prix du public, le prix Hitchcock du Public Long-Métrage a été décerné à Ben Sharrock pour Limbo tandis que le prix Hitchcock du Public Shortcuts a été attribué à Joe Carter pour Bound.

Resplendissante, Laura Smet avait également fait une apparition très remarquée lors de l'ouverture de ce festival le 29 septembre dernier. Celle qui habite désormais au Cap Ferret avec son mari et son fils a confié désirer désormais se tourner vers la réalisation. Une carrière qui pourrait être prometteuse pour la jolie blonde qui a déjà reçu le prix du meilleur court métrage pour Thomas lors du Chelsea Film Festival de New York.