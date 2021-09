Laura Smet enfin de retour sur le tapis rouge : grande première depuis la naissance de son fils

Pour son grand retour sur le tapis rouge, Laura Smet a choisi le Festival du Film Britannique de Dinard. Le 29 septembre 2021, la comédienne de 37 ans a fait une apparition remarquée lors de la cérémonie d'ouverture. Il s'agit de sa première sortie publique depuis la naissance de son premier enfant avec son mari Raphaël Lancrey-Javal : le petit Léo, né en octobre 2020.

Elégante en chemise blanche, pantalon noir et manteau beige, la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye était bien entourée pour ce retour au cinéma : avec Finnegan Oldfield, Jean des Forêts, Bérénice Bejo, Eye Haidara, Paul Webster et Hamidi Mohamed, elle figure en effet dans le jury de cette 32e édition. La joyeuse troupe a ainsi pu découvrir le film projeté en ouverture : la comédie dramatique Limbo, du réalisateur Ben Sharrock.

Actrice depuis maintenant 18 ans, Laura Smet souhaite désormais se consacrer davantage à la réalisation, après des débuts prometteurs derrière la caméra. En 2018, lors du Chelsea Film Festival de New York, la star des films Les Corps impatients et La Demoiselle d'honneur a d'ailleurs reçu le prix du meilleur court métrage pour Thomas, dans lequel elle a filmé sa célèbre maman.

Depuis son rôle dans la mini-série La Garçonne (sur France 2 en 2020), Laura Smet limite ses apparitions. Il faut dire qu'elle vit maintenant au Cap Ferret avec mari et enfant. Une vie de famille épanouie, face à l'Atlantique, qu'elle avait d'ailleurs évoquée auprès du magazine Madame Figaro en juin dernier : "J'ai fait le choix de m'éloigner de Paris et de ses mondanités car je ne supportais pas de jouer la comédie - ce que le star-système exige d'une manière ou d'une autre, avait ainsi expliqué celle qui est née à Neuilly-sur-Seine et qui a grandi dans la capitale. Ce qui m'intéresse, c'est d'être dans le vrai."