Guillaume Canet et Jonathan Cohen épris de la même femme, Gilles Lellouche vers une nouvelle conquête ?

Et comme le dit Graindemaïs, le personnage campé par Jonathan Cohen, "il y a beaucoup trop de coups de coeur dans cette aventure". En effet, on peut deviner que le coeur de la princesse Fu Yi, qui sera interprétée par Julie Chen, est à prendre et devrait être particulièrement convoité.

On peut assister à une scène comprenant un regard intense entre Astérix, joué par Guillaume Canet himself, et cette fameuse princesse Fu Yi. Une complicité qui énerve le personnage de Jonathan Cohen. "La princesse et moi, on va se marier. Et tu sais quoi Obélix ? Tu seras mon témoin", lui répond alors Graindemaïs. Et lorsqu'il voit Astérix parler à cette même princesse, il déclare : "Mais c'est pas vrai, il est en train de lui parler. Il est en train de nous balancer !"

Nul doute donc que l'issue de ces potentielles romances seront au centre du film. Mais Guillaume Canet et Jonathan Cohen ne seront pas les seuls à s'amouracher puisque Obélix, joué quant à lui par Gilles Lellouche, semble avoir un coup de foudre pour Tat Han, un personnage interprété par Leanna Chea faisant partie de l'entourage de la princesse. De quoi lui faire renoncer à ses éternels sentiments envers Falbala, incarnée dans cet opus par la chanteuse Angèle ? Réponse à venir dès la sortie du film en salles.