Jake Gyllenhaal et sa jeune compagne française font forte impression sur le tapis rouge

Le comédien Jake Gyllenhaal et Jeanne Cadieu filent le parfait amour. En effet, les deux tourtereaux étaient resplendissants sur le tapis rouge des Oscars, et plus tard le même jour lors de la soirée organisée par Vanity Fair dans la nuit de dimanche à lundi. Le couple s'affiche rarement et préfère rester discret, certes, mais quand ils le font, c'est pour faire forte impression...

Pour l'occasion l'acteur portait un smoking noir, alors que sa compagne était vêtue d'une robe noire dotée d'un bustier couleur dorée. Plus tôt dans la soirée, l'acteur avait défilé sur le tapis rouge des Oscars seul avant que sa chère et tendre ne vienne le rejoindre au moment d'accéder au Dolby Theatre. Le duo était venu y soutenir la soeur du comédien, Maggie Gyllenhaal qui était nominée dans la catégorie du meilleur scénario adapté pour son film The Lost daughter. D'ailleurs, l'Américain de 41 ans et la Française avaient été pour la première fois vus ensemble en septembre 2021 à l'occasion de l'avant-première new-yorkaise du film.