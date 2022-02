Jake Gyllenhaal en couple avec une jolie française de 25 ans : ses rares confidences

Jake Gyllenhaal est un homme amoureux et le fait savoir. L'acteur âgé de 41 ans fréquente - supposément depuis 2018 - une belle française de seulement 25 ans, la mannequin Jeanne Cadieu. Ils sont apparus main dans la main pour la première fois en public à la première du film The Lost Daughter, un film réalisé par Maggie Gyllenhaal, en septembre 2021 à New York. Le comédien a accepté d'évoquer son histoire de coeur.

Interrogé par Esquire pour son édition de mars 2022, Jake Gyllenhaal a affirmé au magazine que sa relation avec Jeanne Cadieu avait connu un tournant pendant la pandémie de coronavirus, période durant laquelle ils se sont nettement rapprochés. "De bien des manières, nous sommes une famille. Je suis dans une relation amoureuse pleine d'amour et de soutien. Je me sens vraiment à l'aise. Je n'ignore pas qu'il y a de l'intérêt pour ma vie privée. Ma vie est formidable. Je suis dans une relation qui est véritablement formidable et j'ai une famille que j'aime énormément. Et toute cette période [de crise sanitaire, NDLR] m'en a fait prendre conscience", a raconté l'acteur de Brokeback Mountain.

Jake Gyllenhaal, qui a connu plusieurs femmes dans sa vie, avait eu l'occasion d'évoquer son histoire avec Jeanne Cadieu dans le Howard Stern Show en octobre dernier. L'animateur n'avait alors pas hésité à lui demander son avis sur le mariage ! "Tout ce que je veux c'est être un mari et un père. C'est vraiment ce que je souhaite. Et maintenant que j'ai accompli plusieurs choses dans ma carrière et que je me sens à l'aise de ce point de vue là, je peux le dire sans pression. Je ne crois pas l'avoir déjà dit avant. Je l'aime tellement, c'est une belle personne. Le mariage c'est un choix à faire à deux", disait-il. Est-ce que sa jeune amoureuse ne se sent pas encore prête à franchir une telle étape ?

Jake Gyllenhaal, que l'on retrouvera au cinéma en avril prochain dans le film Ambulance - et que l'on peut aussi voir sur Netflix dans The Guilty -, a auparavant été en couple avec Alyssa Miller. Une romance qui a pris fin dans la discrétion.