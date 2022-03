Eiza Gonzalez divine en robe bustier, Jake Gyllenhaal élégant sur le tapis rouge à Berlin

L'actrice Eiza Gonzalez était présente à la première du film Ambulance ce mardi 22 mars à Berlin. Pour l'occasion, la Mexicaine est apparue splendide en compagnie de son partenaire du film, Jake Gyllenhaal .

Il y avait du beau monde ce mardi à Berlin pour la promotion du nouveau film de Michael Bay, Ambulance. On a pu retrouver, l'ex deTimothée Chalamet, Eiza Gonzalez dans une robe noire à frange sublime, et l'acteur Jake Gyllenhaal, qui portait quant à lui, un costume gris clair. Le producteur Bradley J Fischer et le comédien Yahya Abdul-Mateen II étaient également présents pour l'évènement aux côtés du réalisateur. Le film raconte l'histoire d'un homme qui décide de faire appel à son frère pour réaliser le braquage d'une banque afin de payer les soins médicaux de sa femme malade. Mais alors que rien ne se passe comme prévu au cours de l'attaque, les deux frères sont contraints de voler une ambulance pour s'enfuir. Avec à bord, une ambulancière et un policier blessé.

Le film est le premier rôle important de la comédienne de 32 ans Eiza Gonzalez dans une grosse production hollywoodienne. Elle avait jusque là été aperçue dans la franchise Fast and Furious où elle incarnait Margarita, ainsi que dans le film Godzilla vs Kong. La Mexicaine s'était fait connaitre pour ses rôles dans des télénovelas, comme dans Lola, érase una vez où elle jouait le personnage principale, puis dans Sueña conmigo. Ses prestations en tant qu'actrice mais aussi chanteuse lui ouvrent les portes de la musique, ce qui lui permettra de sortir un album. En amour, la jeune femme a connu une romance avec Josh Duhamel, l'ex de la chanteuse Fergie. Elle avait également été en couple avec l'australien Liam Hemsworth. En 2020, elle s'était affichée avec le Franco-canadien Timothée Chalamet alors qu'il venait de rompre avec Lily-Rose Depp.