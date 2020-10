Timothée Chalamet célibataire : c'est déjà fini avec Eiza González

Une mauvaise nouvelle pour lui, une bonne pour toutes les personnes qui désirent gagner son coeur. Non, Timothée Chalamet n'est plus en couple avec Lily-Rose Depp. Non, il ne roucoule plus d'amour avec Eiza González. Après avoir enchaîné les escapades frivoles, dont une chaleureuse amourette de vacances au Mexique, le jeune comédien de 24 ans serait à nouveau célibataire selon les informations croustillantes d'E! News.

Au mois de juin, Timothée Chalamet avait été surpris à Cabo San Lucas, durant un séjour romantique de cinq jours, dans les bras de la divine comédienne mexicaine Eiza González. Des témoins présents sur leur lieu de vacances l'avaient affirmé : les deux amoureux "ne pouvaient plus s'empêcher de se toucher l'un l'autre". Malheureusement, l'attirance ne s'est pas transformée en jolie histoire. Une fois l'automne venu, les tourtereaux auraient cessé de se voir. La jeune femme n'aurait pas croisé la route de son partenaire depuis un moment. L'un de ses amis assure même qu'elle n'a pas prononcé le nom de Timothée la dernière fois qu'il l'a vue. Elle "avait l'air célibataire", a-t-on promis à E! News.

Et dire qu'on le pensait, pour toujours, avec Lily-Rose Depp. Mais l'année 2020 est décidément rude pour tout le monde, et les deux acteurs auraient mis fin à leur relation aux alentours du mois de mai. En couverture du magazine Vogue, en tout cas, on décrivait le jeune comédien comme étant sentimentalement solitaire. Et s'il ne regrette pas cette passade d'un an environ, le héros de Call me by your name garde une chose en travers de la gorge : les fameuses photos bad buzz de leurs embrassades.

C'était l'un des plus beaux jours de ma vie

"Cette nuit-là, je me suis endormi en me disant que c'était l'un des plus beaux jours de ma vie, se souvenait-il dans les colonnes du magazine GQ, en octobre 2020. J'étais sur ce bateau avec une personne que j'ai vraiment aimée, et en fermant mes yeux, je me suis dit : 'C'était fou.' Et puis, quand je me suis réveillé et que j'ai vu toutes ces photos, je me suis senti honteux, embarrassé, j'étais tout pâle. Puis les gens disaient : est-ce que c'est pour la promo du film ? Vous croyez vraiment que j'avais envie de ressembler à ça devant tout le monde ?" Il faudra le prévenir, la prochaine fois que le petit oiseau s'apprête à sortir...