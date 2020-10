Timothée Chalamet : "embarrassé" par son baiser étrange avec Lily-Rose Depp

On ne peut pas vraiment dire que Timothée Chalamet a la cote sur les réseaux sociaux. Taillé sur son apparence, notamment sur sa ressemblance avec Éric Zemmour, le comédien a subi les pires moqueries lorsque des photos de son baiser passionné avec son ex, Lily-Rose Depp, ont surgi sur internet. Le jeune homme revient, dans une interview accordée à "GQ" le 15 octobre 2020, sur ce moment difficile.

Durant l'été 2019, et après avoir assuré la promotion de leur film The King et avoir participé ensemble à la Mostra de Venise, les deux amoureux se sont offert quelques jours de bonheur à Capri. C'est là que de désastreuses photos sont apparues. Timothée se contorsionne, le baiser ressemble à celui de deux adolescents novices et timorés et l'acteur semble ne pas vraiment savoir ce qu'il fait, agrippé des deux mains à la rambarde du bateau. Lily-Rose Depp, une main dans ses cheveux et l'autre qui lui retire sa casquette, semble l'avoir pris au dépourvu.

"Cette nuit-là, je me suis endormi en me disant que c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. J'étais sur ce bateau avec une personne que j'ai vraiment aimée, et en fermant mes yeux, je me suis dit : 'C'était fou.' Et puis, quand je me suis réveillé et que j'ai vu toutes ces photos, je me suis senti honteux, embarrassé, j'étais tout pâle. Puis les gens disaient : est-ce que c'est pour la promo du film ? Vous croyez vraiment que j'avais envie de ressembler à ça devant tout le monde ?", a déploré l'acteur de 24 ans dans les colonnes de GQ, le 15 octobre 2020.