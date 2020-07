Timothée Chalamet en couple avec Eiza González : que faut-il savoir sur elle ?

En amour, Timothée Chalamet aime passer du coq à l'âne. Parce que rien, absolument rien, ne permet de relier son ex Lily-Rose Depp à sa nouvelle conquête Eiza González. La fille de 21 ans de Vanessa Paradis et Johnny Depp est n'est pas une adepte des télénovelas ou des gros films d'action contrairement à l'actrice mexicaine de 30 ans. Côté physique aussi les deux profils divergent. Lily-Rose Depp est fluette, tandis qu'Eiza González sait jouer de ses formes latines.

Télénovelas, musique et cinéma

Encore peu connue en France, Eiza González l'est bien plus en Amérique. Marquée par un drame dans sa jeunesse, la mort de son père, elle a débuté sa carrière en 2007 en jouant dans la télénovela Lola, érase una vez. Durant plus de 200 épisodes, elle a incarné le personnage de Dolores Valente, dite Lola. Elle a également joué dans 150 épisodes de Sueña conmigo en tant que Clara Molina/Roxy Pop entre 2010 et 2011 et dans 150 épisodes d'Amores verdaderos de 2012 à 2013. Elle est également choisie pour jouer dans une version mexicaine de Gossip Girl et pour tenir le rôle équivalent de Serena Van Der Woodsen (jouée par Blake Lively). Mais déjà très occupée avec Amores verdaderos, Eiza González refuse finalement. Elle est ensuite recrutée dans une série américaine, Une nuit en enfer, la série (From Dusk till Dawn: The Series), dans laquelle elle incarne Santànico Pandemonium/Kisa

Côté cinéma, la belle Mexicaine se concentre sur des films d'action tels que Alita: Battle Angel, Fast and Furious: Hobbs and Shaw ou plus récemment Bloodshot. Elle a également joué dans Baby Driver.

Eiza González est également chanteuse. Sa première prestation dans Lola, érase una vez est un succès et donne lieu à l'enregistrement d'un premier album, González, Contracorriente. Son deuxième opus, Te Acordaras de mi, sort en 2012.

En 2018, elle a tourné aux côtés de Justin Timberlake, pour le clip Supplies du mari de Jessica Biel. À travers des scènes apocalyptiques de feu et de fureur, le chanteur se bat avec sa bien-aimée jouée par Eiza Gonzalez.

CV Love

Côté coeur, Eiza González est connue pour avoir été quelques mois avec l'acteur et ex-mari de Fergie, Josh Duhamel. Les deux acteurs s'étaient rencontrés en février 2018, au cours d'une soirée pré-Super Bowl. L'événement sportif avait eu lieu dans la ville de Minneapolis. Au mois de juillet, leur romance n'était déjà plus d'actualité.

À la fin de l'année, Eiza González avait été repérée avec l'acteur australien Luke Bracey (Une seconde chance). Ce dernier n'était pas le premier Australien pour qui la Mexicaine craquait. Elle a été en couple avec l'ex-mari de Miley Cyrus, Liam Hemsworth. Ils ont rompu en 2013.