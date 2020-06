Timothée Chalamet recasé après sa rupture avec Lily-Rose Depp

Lily-Rose Depp n'est déjà plu qu'un lointain souvenir pour Timothée Chalamet...

Deux mois seulement après l'annonce de leur rupture - que ni l'un ni l'autre n'avait toutefois confirmée -, Timothée Chalamet a tourné la page. Une information agrémentée de photos signée TMZ.com.

Le fameux site américain vient de publier des images on ne peut plus parlantes de Timothée Chalamet. L'acteur franco-américain de 24 ans se trouve en vacances au Mexique, dans la station balnéaire prisée de Cabo San Lucas, dont les stars raffolent. Et la star de Call Me by Your Name, My Beautiful Boy ou encore Les Filles du docteur March et Le Roi (Netflix) - avec Lily-Rose Depp - n'est pas seul. Il se trouve au Mexique avec une actrice originaire du pays, la très jolie Eiza González, 30 ans.

TMZ.com a obtenu des photos très explicites de deux acteurs en train de s'embrasser, au bord de la piscine. Aucun doute, la passion est au rendez-vous pour le nouveau couple.