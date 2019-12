Fergie : Officiellement divorcée de Josh Duhamel, sa réaction exemplaire

Ils sont (enfin) divorcés ! Selon JustJared, Fergie (44 ans) et Josh Duhamel (47 ans) ont officiellement finalisé leur divorce et se sont mis d'accord sur la garde de leur fils Axl (6 ans). Séparé depuis 2017, le couple s'était rencontré en 2004. Après des fiançailles en 2007, ils s'étaient mariés en 2009. Désormais divorcés, ils se partageront la garde de leur fils. Très soucieux du bien-être d'Axl, ils mettront tout en oeuvre pour que cette séparation ne l'affecte pas. De plus, aucun des parents ne recevra de pension alimentaire car ils sont chacun "entièrement autonomes". Loin des couples qui se déchirent au moment de leur rupture, Josh et Fergie sont des exemples à suivre.

Selon une source proche de la chanteuse, "Fergie a toujours accordé la priorité à son enfant dans sa vie. (...) Elle est enfin prête à dire que (son mariage) est définitivement terminé et c'est ce qui l'a amenée à demander le divorce. Fergie a finalement eu la force de dire que son mariage avec Josh était terminé."