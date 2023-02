Diaporama : Ellen Pompeo avec sa fille Sienna, un duo stylé à la Fashion Week de New York

Ellen Pompeo avec sa fille Sienna, un duo stylé à la Fashion Week de New York

Ellen Pompeo et sa fille arrivent au défilé de mode prêt-à-porter automne-hiver "Michael Kors" lors de la fashion week de New York. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

Ellen Pompeo et sa fille au défilé de mode prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 "Michael Kors" lors de la fashion week de New York. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

Ellen Pompeo, Sienna Pompeo Ivery assistent au défilé prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 de Michael Kors lors de la Fashion Week à New York, le 15 février 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

Ellen Pompeo et sa fille des célébrités au défilé de mode prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 "Michael Kors" lors de la fashion week de New York le 15 février 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

Ellen Pompeo et son mari Chris Ivery au défilé Dior Haute couture automne/hiver à l'orangerie de Versailles en 2008. © BestImage, RINDOFF-BORDE / BESTIMAGE

7 / 17