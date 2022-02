Ellen Pompeo : Elle a touché plusieurs millions pour cacher la vérité sur Patrick Dempsey

C'est la série médicale la plus longue de l'histoire. Grey's Anatomy fait son retour sur TF1 dès ce mercredi 26 janvier 2022 pour une dix-septième saison avec la Covid-19 au coeur de l'intrigue. Ces prochains épisodes marquent le retour de l'un des piliers de la série, Patrick Dempsey et son personnage du docteur Derek Shepherd. Du moins, dans les rêves de Meredith Grey, campée par Ellen Pompeo. Si à l'écran elle est ravie de retrouver son amour de toujours, la réalité est toute autre. L'actrice de 52 ans ne garde pas un bon souvenir de son camarade de tournage mais elle aurait accepté de se taire en échange d'un très gros chèque !

En septembre dernier, la journaliste américaine Lynette Rice a publié How To Save a Life : The Inside Story of Grey's Anatomy, un livre où elle raconte les dessous des tournages de la célèbre série. Et ils sont plusieurs à charger Patrick Dempsey. "Il terrorisait le plateau. Certains membres souffraient de toutes sortes d'angoisses et de stress avec lui. Il avait cette emprise sur les personnes. Il se plaignait en permanence de trop travailler. Lui et Shonda [Shonda Rhimes, la productrice du show, ndlr] n'arrêtaient pas de se disputer", se souvient alors James D. Parriott, le producteur exécutif du feuilleton, comme le rapportent nos confrères du magazine Gala.

Ellen Pompeo a elle aussi été excédée par le comportement de l'acteur. "Certains jours, Ellen était frustrée et contrariée contre Patrick. Elle aime que les choses soient justes. Et elle n'appréciait pas que Patrick se plaigne de rester beaucoup trop tard ou trop longtemps sur le plateau alors qu'elle avait deux fois plus de scènes dans l'épisode que lui", balance la productrice Jeannine Renshaw dans l'ouvrage. Le comportement de Patrick Dempsey a même excédé Ellen Pompeo. A tel point d'ailleurs qu'elle a lancé un ultimatum à la chaîne américaine ABC. "Il part ou c'est moi qui pars", aurait-elle lancé. Une source rapporte alors qu'un arrangement financier aurait été trouvé afin de convaincre la star de rester et se taire. "Ellen a reçu un pot-de-vin de plus de 4,5 millions d'euros pour ne pas révéler au monde entier à quel point Patrick Dempsey est désagréable et toxique. Un vrai tyran", confirme Isaiah Washington, interprète du docteur Burke dans Grey's Anatomy, dans le podcast de Tavis Smiley.

De son côté, Patrick Dempsey s'enthousiasme publiquement de son retour dans les rêves de Meredith, plongée dans un semi-coma après avoir contracté la Covid-19. "Pour nous tous, c'était une belle fin à cette histoire. Je suis tellement reconnaissant de l'avoir fait, et heureux que les fans aient vraiment aimé", a-t-il déclaré à Variety. Pas sûr que le reste de l'équipe de Grey's Anatomy se réjouisse autant...