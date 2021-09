Patrick Dempsey odieux sur le plateau de Grey's Anatomy : les vraies raisons de son départ...

Si on a tous rêvé d'avoir Dr Mamour comme médecin traitant, personne ne veut de lui en tant que collègue. Dans le livre de la productrice de Grey's Anatomy , Lynette Rice, How to save a life : The inside story of Grey's Anatomy, elle raconte comment Patrick Dempsey a quitté la série. Avec pertes et fracas. Personnage régulier de 2005 à 2015, il avait été évincé des écrans à la saison 11 sans que l'on sache vraiment pourquoi.

Dans cet ouvrage non autorisé par la production de la série, la productrice explique qu'un grand désaccord est survenu entre la créatrice de Grey's Anatomy, Shonda Rhimes. Dans un extrait donné par le Hollywood Reporter, il "terrorisait le plateau". "Il y avait des problèmes de ressources humaines. Ce n'était aucunement sexuel. Il terrorisait l'équipe. Plusieurs membres du casting ont un syndrome post traumatique à cause de lui", peut-on lire dans le l'ouvrage. Des propos enrichis par d'anciens producteurs de la série.

Si Ellen Pompeo avait le premier rôle, de nombreux fans considéraient Patrick Dempsey comme le personnage représentant réellement Grey's Anatomy, qui représentait une version lisse et parfaite d'un chirurgien. Quand les caméras s'arrêtent, c'est une autre histoire. "Il avait cette emprise sur le tournage. Il savait qu'il pouvait stopper la production et faire peur aux gens. La chaîne est venue et nous avons eu des réunions avec eux. Je pense qu'il avait assez fait pour la série. Il n'aimait pas venir au travail chaque jour pour bosser. Lui et Shonda se disputaient souvent", a développé un des producteurs de la série.

"C'est dix mois, quinze heures de travail par jour. On ne connait jamais son planning, donc votre enfant te demande : 'Qu'est-ce que tu fais lundi ?' et tu réponds 'Je ne sais pas', parce que tu ne connais pas ton emploi du temps. Faire ça pendant 11 ans, c'est dingue", commente l'acteur Patrick Dempsey au sujet des raisons de son départ.