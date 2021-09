Grey's Anatomy : Une ancienne actrice fait (elle aussi) son come back !

Les téléspectateurs ont hâte de découvrir la suite des aventures du Dr. Megan Hunt. Abigail Spencer, qui prête ses traits à la chirurgienne, revient dans la 18e et toute nouvelle saison de Grey's Anatomy, qui sera diffusée dès le 30 septembre aux Etats-Unis. En France, il faudra encore être patients ! Plusieurs médias américains ont annoncé la nouvelle, avant que l'actrice de 40 ans ne la confirme via sa story Instagram, en partageant un article de presse. Elle a également posté ce message, accompagné d'une photo d'elle arborant ses cheveux roux : "Megan Hunt est de retour dans Grey's Anatomy cette saison ! Merci à cette équipe géniale et à ce programme historique de me compter parmi eux !"

Les téléspectateurs disaient au revoir à Megan Hunt dans la saison 15, alors que cette dernière venait de s'installer à Los Angeles avec son fiancé Nathan Riggs (interprété par Martin Henderson) et son fils Farouk, adopté en Syrie. Le personnage d'Abigail Spencer n'a pas eu une vie facile ! La petite soeur du docteur Owen Hunt (Kevin McKidd), a été longtemps portée disparue, après que son hélicoptère, qui survolait une zone de conflit non-protégée a disparu des radars. Prise en otage par des ravisseurs, Megan Hunt est finalement relâchée et retourne vivre à Seattle, là où elle a grandi. Le retour de ce personnage sera certainement l'occasion de faire toute la lumière sur son histoire.

Abigail Spencer n'est pas la seule actrice à faire son retour dans Grey's Anatomy. Ses acolytes Kate Walsh (Docteur Addison Montgomery), Kate Burton (le docteur Ellis Grey, la mère de Meredith Grey) et Peter Gallagher (un ami du Dr. Ellis qui rencontre Meredith Grey) tous vus dans le spin-off de la série, Private Practice, seront de la partie pour la saison 18, diffusée sur la chaîne ABC.