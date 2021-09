Grey's Anatomy : Un personnage culte va faire son inattendu grand retour dans la série !

Kate Walsh a commencé à interpréter Addison Montgomery à la fin de la saison 1 de la série. Lors de son arrivée, il a ainsi été révélé qu'elle était la femme de Derek Sheperd (joué par Patrick Dempsey). La comédienne a quitté le tournage à la fin de la saison 3 mais a gardé son rôle pour le spin-off Private Practice qui a connu six saisons. Le personnage d'Addison Montgomery a de temps en temps refait des apparitions pour Grey's Anatomy mais la dernière date de la saison 8 en 2012. Kate Walsh a également été vue dans les fictions 13 Reasons Why, Umbrella Academy ou encore Emily in Paris.

Par ailleurs, il a été annoncé que Kate Burton, qui jouait la mère de Meredith, Ellis, allait également faire son retour dans la série et que Peter Gallagher incarnerait le Dr Alan Hamilton, un médecin qui connaissait Ellis. Il pourrait en outre bien s'agir de la dernière saison de Grey's Anatomy en raison notamment d'Ellen Pompeo qui n'est plus du tout passionnée par jouer la comédie et les tournages.