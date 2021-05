Grey's Anatomy : Gros départ, un autre héros de la série s'en va

"Je serai toujours reconnaissant pour les opportunités infinies qui m'ont été offertes par Shonda [Rhimes, la créatrice de Grey's Anatomy, NDLR], la chaîne, le studio, mes partenaires de jeu, notre incroyable staff, Krista [Vernoff, la productrice, NDLR], Krista, Ellen [Pompeo, l'héroïne de Grey's Anatomy] et Debbie [Allen, autre productrice de la série], a écrit Jesse Williams dans un communiqué. En tant qu'acteur, que réalisateur et en tant que personne, j'ai été chanceux d'apprendre autant et je remercie nos superbes fans, qui dégagent une telle énergie et une telle reconnaissance dans nos mondes partagés. L'expérience et l'endurance nées de la création de près de 300 heures de télévision sont des cadeaux que je garderai toujours. Je suis immensément fier de notre travail, de notre impact et d'avancer avec autant de connaissances, d'opportunités, d'alliés et de chers amis."

Jesse Williams fera sa toute dernière apparition dans la peau de Jackson Avery le 20 mai prochain, date de diffusion du 15e épisode de la saison 17, intitulé Tradition. Ce départ fait suite au retour de son épouse fictive, Sarah Drew, interprète du personnage d'April Kepner, et avec qui Jackson Avery formait le couple baptisé Japril par les téléspectateurs.

Au total, Jesse Williams a joué dans 12 saisons de Grey's Anatomy. Les amoureux des médecins de l'hôpital Grey-Sloan Memorial ont récemment pleuré la mort d'Andrew DeLuca (joué par Giacomo Gianniotti), poignardé après une course poursuite.