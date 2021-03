Grey's Anatomy : Un personnage phare fait son retour !

En commentaire, Ellen Pompeo (qui interprète Meredith Grey, l'héroïne de la série), Giacomo Gianniotti, dont le personnage d'Andrew DeLuca vient d'être assassiné, ainsi que Camilla Luddington ont exprimé leur enthousiasme ! Le sentiment est partagé par les milliers d'autres internautes, ravis du retour de Japril à l'écran. "Japril", contraction des prénoms de Jackson Avery et April Kepner, est le surnom qu'ils ont attribué au couple que formaient les personnages incarnés par Jesse Williams et Sarah Drew.

Dans la série, Jesse Williams et Sarah Drew se sont mariés et ont divorcé. Ils ont également eu deux enfants, un garçon et une fille prénommés Samuel et Harriet. Leur fils aîné est mort quelques heures après sa venue au monde.

Sarah Drew a été écartée de Grey's Anatomy à l'issue de la saison 14. "On m'a dit qu'il y avait trop de personnages dans la série et qu'ils avaient besoin de réduire les effectifs car ils ne pouvaient pas servir efficacement tous les personnages, avait-elle expliqué au Hollywood Reporter, en 2018. Ils ne voulaient pas que l'un de nous reste en arrière-plan et n'ait pas grand-chose à raconter."