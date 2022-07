Grey's Anatomy : Un acteur phare de la série annonce son divorce !

Dans Grey's Anatomy, il a eu du mal à trouver chaussure à son pied... et dans la vraie vie, tout n'est pas tout rose non plus ! A presque 49 ans, Kevin McKidd a en effet annoncé à ses fans qu'il s'apprêtait à divorcer de sa femme Arielle après quatre ans d'union et deux enfants (Aiden, né en 2018 et Nava, née en 2019). Tous deux s'étaient rencontrés à la fin du premier mariage de l'acteur écossais, en 2017, une première union de laquelle il avait eu deux aînés, Joseph et Iona (22 et 20 ans).

Et c'est sur Instagram qu'il a annoncé cette triste nouvelle, dans un très long message : "Il y a quelques mois, Arielle et moi avons décidé de mettre un terme à la partie de notre relation qui nous a vus nous marier, écrit-il, en légende de photos de leur couple. Nous sommes arrivés à cette conclusion après s'être beaucoup creusé la tête et après de nombreuses discussions et on sait aujourd'hui que c'est pour le mieux."

Pour autant, pas question pour le comédien d'être en colère contre la mère de ses deux cadets... bien au contraire : "Arielle est une incroyable mère pour Aiden et Nava. Elle est l'une des personnes les plus sages, intelligentes et tendres que je connaisse. Nous continuerons à beaucoup nous aimer et à nous respecter", détaille-t-il.

"Nous avons réussi à redéfinir nos vies et cet amour que l'on a encore l'un envers l'autre d'une manière magnifique. Cela n'a pas été facile et nous a pris beaucoup d'énergie mais là où nous sommes arrivés le valait bien : une relation profonde et honnête comme parents et amis, avec une magnifique histoire commune, des enfants géniaux et une famille", continue-t-il, visiblement heureux de cette nouvelle vie qui s'ouvre devant lui.