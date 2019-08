Grey's Anatomy : Kevin McKidd est papa pour la 4e fois !

Décidément, les grandes nouvelles déboulent souvent en établissement médical pour Kevin McKidd. Le 31 juillet 2019, la star de la série Grey's Anatomy a dévoilé qu'un nouveau membre venait de compléter son clan : son épouse Arielle Goldrath a accouché d'une adorable petite fille que le couple a décidé d'appeler Nava James.

"Je suis tellement heureux d'annoncer l'arrivée de notre petit bambou, écrit-il sur son compte Instagram. Elle est incroyable et notre famille est bénie. On vient juste de la ramener à la maison et Aiden est déjà le meilleur des grands frères pour elle. Joe et Ioana sont la plus belle des lumières pour guider cette nouvelle âme. Arielle est une guerrière et je suis tellement fier d'être le témoin de sa force et de sa sagesse. Je me sens plein d'amour et de reconnaissance." Pour illustrer son propos, le comédien a partagé une lumineuse photo de sa jeune épouse. On y aperçoit Arielle Goldrath, rayonnante quelques heures après l'accouchement, câliner son nouveau-né blotti au chaud contre sa poitrine.