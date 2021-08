Ellen Pompeo : Grey's Anatomy, c'est bientôt fini ? Elle n'a plus envie

En août 2020, Ellen Pompeo évoquait déjà son rapport à l'âge et au fait de vieillir à l'écran. "Se voir passer de 33 ans à 50 ans à l'écran, ce n'est pas très amusant. (...) Vous voyez réellement la différence parce que vous portez les mêmes vêtements, jouez le même personnage. Donc cette façon de me voir vieillir... ça fait ch***", confiait-elle dans le podcast Armchair Expert.

Au mois d'octobre dernier, Ellen confiait au magazine Variety que la fin de Grey's Anatomy approchait. "La vérité c'est que ça pourrait être cette année. Ce que je veux dire c'est que c'est la dernière année de mon contrat", précisait-elle. Un contrat à 550 000 dollars par épisode !

Que ferait Ellen Pompeo une fois à la retraite ? Peut-être continuer à produire, et certainement passer plus de temps avec son mari Chris Ivery et leurs trois enfants, Stella Luna, Sienna May et Eli Christopher (11, 6 et 4 ans).

L'homme a d'ailleurs eu des difficultés à supporter la romance fictive de son épouse avec le docteur Derek Shepherd, joué par Patrick Dempsey. "Je me rappelle qu'au début, c'était très compliqué pour lui. Il me disait : 'Je n'ai pas signé pour ça. Tu vas au travail et tu embrasses ça ! J'aime bien Patrick et tout, c'est un bon gars, mais vraiment ? Vous, les actrices, vous êtes complètements folles. Comment suis-je censé supporter ça ?'", a raconté Ellen dans Ladies First.