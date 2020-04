Ellen Pompeo confinée en famille : hilarante vidéo de Sienna, sa fille de 5 ans

Confinée avec ses enfants, Ellen Pompeo fait au mieux pour que tout se passe en douceur. La gestion de conflits ? C'est son domaine. Alors que ses deux derniers sortaient d'une petite dispute, le dimanche 5 avril 2020, la comédienne a filmé une séquence hilarante où sa fille Sienna May donne sa version à elle de la distanciation sociale. Sa solution pour trouver la paix. "Eli [son petit frère, NDLR] ne fait que m'embêter, explique-t-elle la moue boudeuse. Il ne fait que me tester ! Déjà, quand j'avais 4 ans, il le faisait sans cesse. Il continue maintenant que j'en ai 5. Il me teste tous les jours. On devrait se séparer."

Sonnette d'alarme

Sur son compte Instagram, Ellen Pompeo se décrit comme "un faux docteur, mais un très bon faux docteur". Ce qui ne l'empêche pas de prendre au sérieux la pandémie du coronavirus. Il y a quelques jours, elle suppliait ceux qui la suivent d'éviter de sortir prendre le soleil. "On m'a demandé de faire une nouvelle vidéo pour dire à tout le monde de rester à la maison, dévoilait l'actrice. Je reçois beaucoup, trop même, de coups de fil et de mails, de médecins et infirmières de mon entourage, même du gouverneur de New York via son bureau qui m'a demandé de l'aide, une nouvelle fois, pour faire passer le mot à tout le monde : restez chez vous. Par pitié !"