Ellen Pompeo (Grey's Anatomy) : Qui est son mari Chris Ivery ?

Quand elle n'est pas amoureuse du charismatique docteur Mamour (alias Patrick Dempsey ) dans la série Grey's Anatomy, Ellen Pompeo partage la vie de Chris Ivery. Digne d'un véritable conte de fées, son histoire d'amour avec ce producteur de musique a débuté en 2003 dans... une épicerie ! Venue faire quelques courses, la jeune femme (alors âgée de 34 ans) a croisé le regard de Chris dans un supermarché de Los Angeles. D'abord amis, Ellen et Chris ont commencé une histoire d'amour six mois après leur rencontre. Fou amoureux, Chris a ensuite demandé la main de l'actrice en 2006. Très discrets, les fiancés s'étaient mariés en novembre 2007 dans une cérémonie intime organisée dans l'hôtel de ville de New York. Pour célébrer le plus beau jour de leur vie, le couple avait décidé de s'offrir une soirée au Madison Square Garden pour aller voir leur équipe fétiche, les Knicks.

Tous deux originaires de Boston, Ellen et Chris ont accueilli leur premier enfant en 2009, une petite fille prénommée Stella Luna. En 2014, ils deviennent parents d'une autre petite fille Sienna puis d'un petit garçon en 2016, Eli Christopher.

Plutôt du genre jaloux (même s'il refuse de l'admettre), Chris Ivery avait expliqué en 2019 au magazine US Weekly pourquoi il évitait de regarder sa femme dans la série Grey's Anatomy : "Il y avait une époque dans la journée où je regardais beaucoup la série, mais elle n'avait pas de scènes d'amour. Je dirais que je ne suis pas jaloux. Je suis vraiment confiant. Mais c'est gênant. Elle joue, mais elle a maintenant ce nouvel amant que je connais, Giacomo. C'est un mec génial. En fait, je l'aime bien. Et pour être honnête, je n'ai pas regardé ces scènes car je sens que cela peut être gênant." Une union qui dure depuis 17 ans et qui semble aussi passionnelle qu'au premier jour.