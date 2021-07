Ellen Pompeo, son mari mort de jalousie devant ses scènes avec Patrick Dempsey : "C'était beaucoup à digérer"

Leur relation, à l'écran, en a fait rêver plus d'un. Mais il y a une personne sur Terre qui était en sueur devant sa télévision. Cet homme, c'est Chris Ivery, le mari d'Ellen Pompeo, qui avait une sainte horreur de voir son épouse batifoler avec Patrick Dempsey, a.k.a Derek Shepherd, a.k.a le très sexy docteur Mamour. C'est ce qu'a expliqué la comédienne dans le podcast Ladies First with Laura Brown diffusé par le magazine InStyle le mardi 27 juillet 2021.

Patrick Dempsey a tenu son rôle de séduisant praticien jusqu'en 2015. Mais en 2021, la tension de l'époque reste un souvenir difficile à zapper. "Le pauvre, il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, raconte Ellen Pompeo, à son hôte, à propos de son mari. Je me rappelle qu'au début, c'était très compliqué pour lui. Il me disait : 'Je n'ai pas signé pour ça. Tu vas au travail et tu embrasses ça ! J'aime bien Patrick et tout, c'est un bon gars, mais vraiment ? Vous, les actrices, vous êtes complètements folles. Comment suis-je censé supporter ça ?'"

C'était beaucoup à digérer pour lui au début

Ellen Pompeo et Chris Ivery, producteur de musique, se sont rencontrés entre deux paquets d'emmental, dans un supermarché, en novembre 2003. A ce moment-là, l'actrice ne faisait pas encore partie de la longue aventure Grey's Anatomy. "C'était beaucoup à digérer pour lui au début, poursuit-elle. Il a vraiment été très fort. C'est ma personne préférée." Les amoureux ont traversé les épreuves main dans la main et sont parents de trois enfants : deux filles, Stella Luna, 11 ans, Sienna May, 6 ans, et un garçon, Eli Christopher, 4 ans. Les deux derniers sont nés à l'aide d'une mère porteuse. On imagine que, de l'autre côté du binôme, les choses n'étaient pas beaucoup plus simples. Patrick Dempsey, qui a récemment renfilé sa blouse le temps d'un épisode, était également marié quand il incarnait Derek. Malheureusement, cette histoire a terminé en divorce, en janvier 2015, après quinze ans de mariage.